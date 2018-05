Nieuw album Ariana Grande komt er deze zomer MVO

02 mei 2018

09u18

Ariana Grande brengt deze zomer haar nieuwe album 'Sweetener' uit. Dat onthulde de zangeres in The Tonight Show with Jimmy Fallon, waar ze haar eerste tv-interview gaf sinds de aanslag na afloop van haar concert in Manchester vorig jaar.

De popster zei in de show dat ze met haar nieuwe plaat "licht" wil brengen. "In een bepaalde situatie, of in iemands leven, of iemand anders die licht in je leven brengt, om de situatie te verzachten", vertelde Ariana, die verder niet de aanslag besprak.

Dat deed gastheer Jimmy Fallon wel kort. "Ik weet dat het moeilijk is voor iedereen, en ik weet ook dat je geen interviews hebt gedaan, en ik begrijp dat", begon de talkshowhost. "Ik wilde je alleen heel graag bedanken dat je hier bent en dat je in Manchester het benefietconcert hebt gedaan. Dat was zo sterk en cool."

Ariana Grande bracht op 20 april 'No Tears Left To Cry', haar eerste single sinds de aanslag, uit. De songtekst van het nummer verwijst naar de aanslag, maar bevat ook een optimistische boodschap: "So I'm loving, I'm living, I'm picking it up" (ik heb lief, ik leef, ik word beter). Aan het einde van de bijbehorende videoclip is de werkbij, het symbool van Manchester, te zien.