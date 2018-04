Mooi gebaar: Ariana Grande herdenkt Manchester in single TDS

20 april 2018

12u49

Bron: ANP 1 Nieuwe platen Ariana Grande (24) heeft vrijdag haar nieuwe song No Tears Left To Cry uitgebracht. De Amerikaanse zangeres heeft sinds de terroristische aanslag tijdens haar concert in Manchester vorig jaar geen nieuwe muziek meer gepresenteerd.

Tijdens die aanslag kwamen 22 mensen om het leven. Het benefietconcert One Love Manchester dat ze twee weken later gaf, was een van haar laatste optredens. Ook vorige maand trad ze op, tijdens de March For Our Lives een massale demonstratie van jongeren tegen de nauwelijks gecontroleerde verspreiding van vuurwapens in de Verenigde Staten.

De songtekst van No Tears Left To Cry verwijst naar de aanslag, maar bevat ook een optimistische boodschap: "So I'm loving, I'm living, I'm picking it up" (ik heb lief, ik leef, ik word beter). Aan het einde van de bijbehorende videoclip is de werkbij, het symbool van Manchester, te zien.