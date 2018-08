Luc Steeno over zijn ongewenste outing: "Ik kan niet zeggen dat Koen Crucke en ik de beste vrienden zijn" HL

00u00 0 Nieuwe platen Luc Steeno (54) heeft een nieuwe plaat. 'De zomer van je leven' is een vreemde dubbel-cd geworden, want naast zijn recentste singles en enkele nieuwe nummers bundelde de zanger ook 14 Spaanse zomerhits, gezongen door andere artiesten. "Ik wil mijn voorliefde voor mijn favoriete vakantieland graag met m'n fans delen." En ook over andere thema's wilde hij graag iets kwijt.

Meteen blijgezind

"Vier jaar geleden hoorde ik toevallig 'La Camisa Negra' van Juanes. Het nummer viel me op, want ik werd er meteen blijgezind van, terwijl ik me eigenlijk doodmoe voelde. Op het internet zocht ik het nadien op en het fascineerde me. Ik vroeg Bart Herman om er een versie voor mij van te maken. Met succes, want mijn single 'De zomer van je leven' was dat jaar genomineerd voor 'Zomerhit'. Het betekende de start voor dit album, met covers van Spaanse nummers. Die vulde ik aan met eigen nummers, die ook in een zuiders jasje staken. Zo proef je doorheen dit album mijn liefde voor dat land. Als extraatje zit er bij het album een tweede cd met 14 originele Spaanse zomerhits. Ongewoon, maar ik weet zeker dat dit idee nog navolging zal krijgen. Het heeft wel vier jaar geduurd voor ik dit album uitbracht, want ik was de studio's beu. Ik vond dat ik het na mijn covers van Adamo in 2012 en van Claude François in 2013 wat rustiger aan mocht doen. Ik heb deze keer mijn tijd genomen. En dat hoor je."

Intens gelukkig

"Ik beleef de zomer van mijn leven, want ik mag in juli en augustus zo'n 35 keer optreden. Veel werk, een pak goede vrienden, mijn album dat klaar is en - niet onbelangrijk op mijn leeftijd - mijn gezondheid die nog altijd top is: ik ben een intens gelukkige mens. Ik heb ook het gevoel dat ik volop in de zomer van mijn leven zit. Nog een paar jaar erbij en ik zit in de herfst van mijn leven. Ik besef heel goed dat ik moet genieten van wat me nu allemaal overkomt."

Outing

