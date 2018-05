Lenny Kravitz lost nieuwe muziek en bevestigt releasedatum nieuwe album SD

11 mei 2018

14u44

Bron: ANP 0 Nieuwe platen Het nieuwe album van Lenny Kravitz (53), 'Raise Vibration', ligt op 7 september in de winkels. Dat maakte Kravitz' platenlabel vrijdag bekend.

De eerste single van 'Raise Vibration', de langverwachte opvolger van 'Strut' uit 2014, is vrijdag verschenen. De videoclip bij het bijna acht minuten durende 'It's Enough' gaat om 17u in première.

"Ik heb genoeg van racisme. Ik heb genoeg van oorlog. Ik heb genoeg van de vernietiging van het milieu en de hebzucht en oneerlijkheid van wereldleiders", zegt Lenny over het nieuwe nummer. De zanger vindt het tijd dat "we weer op het juiste spoor komen".

Kravitz speelt 'It's Enough' en andere nieuwe nummers volgende maand in Antwerpen. De zanger geeft daar op 15 juni een concert in het Sportpaleis. Kaarten daarvoor zijn nog te koop.

Raise Vibration September 7, 2018 #RaiseVibration Link in Bio Een foto die is geplaatst door null (@lennykravitz) op 11 mei 2018 om 11:01 CEST