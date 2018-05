Eén jaar na Songfestival: Blanche lanceert nieuwe muziek TDS

23 mei 2018

16u33

Blanche (18) heeft al een jaar geen nieuwe muziek uitgebracht, maar daar komt nog deze week verandering in. De zangeres postte gisteren een preview op Instagram van haar nieuwe single ' Wrong Turn', die morgen ook wordt voorgesteld in 'Van Gils & Gasten' op Één. Vanaf vrijdag is het nummer te koop.

Het is intussen al een jaar muzikaal stil rond Blanche, echte naam Ellie Delvaux. Ze zat al die tijd niet stil, maar werkte volop aan haar eerste album. Dat is nu op komt. Een tijdje geleden stelde ze haar nieuwe nummers al eens voor in Brussel, tijdens haar eerste concert ooit.

De verwachtingen zijn alvast hooggespannen. Blanche deed in 2017 voor ons land meet aan het Songfestival en wist er als vierde uit de bus te komen. Daarnaast wist ze ook de MIA’s voor hit en doorbraak van het jaar in de wacht te slepen. De fans duimen alvast dat ze met haar nieuw werk minstens evenveel potten kan breken.

So happy to officially announce my new single ‘Wrong Turn’ is out this FRIDAY! ❤🌚 Thanks to @pierre_m_dumoulin & @limitsmusic and also to the amazing producer Patrick Wimberly @patrick_what for collaborating with us on this song !! Een foto die is geplaatst door null (@blanchemusicbe) op 22 mei 2018 om 13:30 CEST