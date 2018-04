De Kreuners stellen best of album voor: 'De Singles' SD

13 april 2018

10u59

Bron: 0 Nieuwe platen Maakten ze eind vorig jaar nog een comeback met een nieuwe single ‘Viktoria’, is er anno 2018 opnieuw goed nieuws voor de fans van De Kreuners: de legendarische Vlaamse rockgroep stelt een gloednieuw best of album voor: 'De Singles'

Het vijftal verklapte vorig jaar al dat er nog “een karrevracht aan releases” zou komen en die belofte komen ze nu na met een dubbel-cd gevuld met hun allergrootste hits, onder de naam 'De Singles'. Maar liefst 33 nummers telt het album: van 'Cous-Cous Kreten', 'Verliefd op Chris Lomme' en 'Ik Wil Je' tot 'Meisje Meisje' en 'Zo Jong'.

“De Kreuners stoppen nooit”, zo luidde de slogan dan ook op de T-shirts die verkocht werden tijdens de drie laatste uitverkochte Sportpaleisconcerten van de groep. En dat was niet gelogen. In november 2017 lanceerden de rockers een nieuwe single ‘Viktoria (edit 2018)’, een cover van ‘Victoria’ van The Kinks.

En dat was niet het einde van de goednieuwsshow. Al snel kondigde de band een Vlaamse tournee aan met een aantal zaalshows, waaronder een (ondertussen uitverkochte) AB show op 19 juni, en een reeks prachtige zomerfestivals.

Walter Grootaers (63): “We zijn mekaar regelmatig blijven zien. Altijd heel plezant. Ze hangen meestal de vlag uit als we ergens afspreken (lacht). We merkten stilaan dat de grote goesting er weer was, en dat bleek ook toen we een paar maanden geleden een paar keer in een repetitiekot afspraken. Dat was er muzikaal meteen boenk op, en vooral: het was weer heel plezant. Alle agenda’s vielen goed voor volgende zomer, en de organisatoren zijn ook blij dat we weer opduiken. We kijken er echt naar uit.”

'De Singles' is vanaf 11 mei overal verkrijgbaar en kan vanaf vandaag al voorbesteld worden op iTunes en Bol.com.