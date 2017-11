De Kreuners maken comeback én stellen meteen nieuwe single 'Viktoria' voor MVO

06u00 7 rv Nieuwe platen Vijf jaar na hun afscheid in het Sportpaleis zijn De Kreuners weer helemaal terug. Met een nieuwe single 'Viktoria' (hieronder te beluisteren) en een nieuw avontuur langs de zomerfestivals. " Ik heb de tijd genomen om mijn kinderen te zien opgroeien, maar nu was de goesting te groot", aldus Walter Grootaers. "We klinken beter dan ooit. Of beter nog: we gaan eindelijk goed klinken.” (lacht)

"Eigenlijk is het allemaal begonnen als grap", vertelt Grootaers. "'Zodra Jan Van Eyken minder dan 100 kilo weegt, maken we er werk van', zei ik twee jaar geleden op de radio. Allemaal in de gedachte dat dat nooit mogelijk zou zijn, natuurlijk. Maar een jaar later belt Van Eyken me plots op. 'Hé Walter, ik weeg 84 kilo. Wanneer gaan we spelen?' (lacht) Toen kon ik niet meer terug.”

