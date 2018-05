Christina Aguilera kondigt nieuw album aan en daar mag een streepje bloot bij SD

03 mei 2018

17u41

Bron: ANP 1 Nieuwe platen Christina Aguilera (37) brengt volgende maand een nieuw album uit. De plaat heet 'Liberation' en is vanaf 15 juni te koop, maakt Sony Music bekend.

De geruchten over een aanstaand nieuw album gingen al langer rond. Onlangs werd door Page Six nog gesuggereerd dat een van de nummers geproduceerd is door Kanye West. Dat wordt niet bevestigd door Sony.

Met de aankondiging van het nieuwe album brengt Aguilera ook direct de eerste single uit. Het nummer 'Accelerate' is gemaakt in samenwerking met hiphoppers Ty Dolla $ign en 2 Chainz en is terug te vinden op de nieuwe plaat.

Zesde studioalbum

'Liberation' is het zesde studioalbum van de 37-jarige artieste. Het laatste album van Aguilera, 'Lotus', dateert van 2012.

De zangeres scoorde in het verleden grote hits met nummers als 'Genie In A Bottle', 'Dirrty', 'Beautiful' en 'Hurt'. Aguilera verkocht wereldwijd meer dan 43 miljoen albums en won zes Grammy Awards.

#LIBERATION ✖️✖️✖️✖️✖️✖️ JUNE 15 [pre-order: christinaaguilera.com] #ACCELERATE OUT NOW Link is in the bio…... Een foto die is geplaatst door null (@xtina) op 03 mei 2018 om 15:35 CEST

#ACCELERATE OUT NOW ft @tydollasign & @hairweavekiller Directed by @zoeygrossman Link is in the bio…... Een foto die is geplaatst door null (@xtina) op 03 mei 2018 om 15:52 CEST