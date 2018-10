Album musical ‘40-45' komt meteen binnen als hoogste nieuwe plaat TDS

25 oktober 2018

13u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Nieuwe platen Dat ‘40-45' een succes zou worden, stond in de sterren geschreven. Maar dat het zo’n vaart zou lopen, dat is echt wel een prestatie. Niet alleen de kaartjesverkoop loopt als een trein, ook het album met de muziek vliegt de deur uit.

Het album van de spektakelmusical is dan ook pas verschenen en staat al meteen op de vierde plaats in de Ultratop, de officiele charts van ons land. “De muziek heeft iets heel filmisch. Ik voel mij soms wat Tom Cruise... maar dan die van de Aldi”, zei Jelle Cleymans nog bij de opnames van de muziek. Maar uit de cijfers van de Ultratop blijkt toch dat het team achter het album in eerste klasse speelt.

Met die cijfers is het album overigens de hoogst genoteerde nieuwe plaat van deze week. En ter vergelijking: het album van de eerste musical ‘14-18' kwam nooit hoger dan de 16ste plaats in de hitlijsten.

