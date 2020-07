Nieuwe plaat Kanye West laat op zich wachten SDE

24 juli 2020

21u32

Bron: Us Weekly 0 Muziek “Op 24 juli komt m’n nieuwe plaat uit", verklaarde Kanye West (43) verschillende keren. Maar vandaag, op de geplande releasedatum, is er van dat album nog geen spoor.

Hij kondigde het afgelopen week al verschillende keren aan: vandaag, op 24 juli, zou het tiende studioalbum van Kanye West verschijnen. De plaat, die ‘Donda: With Child’ gaat heten, naar de overleden moeder van Kanye, zou zelfs vergezeld worden door een film, klonk het. Maar op de streamingdiensten is er voorlopig nog geen spoor te bespeuren van de langverwachte plaat.

Het is niet de eerste keer dat Kanye z'n platen niet op tijd uitbrengt. ‘Jesus is King’ uit 2019 werd ook later dan gepland uitgebracht, ‘The Life of Pablo' uit 2016 moest zelfs opnieuw worden uitgebracht omdat Kanye na de release nog wijzigingen wilde aanbrengen aan het album.

Heisa

Dat de plaat vertraging opgelopen heeft, hoeft niet al te zeer te verwonderen. Twee dagen geleden tweette de rapper nog: “We moeten het album afwerken”, wat erop lijkt te wijzen dat Kanye nog niet tevreden is over z'n afgeleverde werk. Daarenboven heeft hij het ook problemen met z'n (schoon)familie. Eerder deze week gaf hij z'n eerste verkiezingsrally, waar hij onder meer vertelde over de plannen van z'n echtgenote Kim Kardashian om hun eerste dochtertje North te laten aborteren. Sindsdien beschuldigde hij Kim in een reeks tweets van overspel en z'n schoonfamilie van inmenging. De realityster heeft ondertussen op de heisa gereageerd. “Hij is ziek en we voelen ons machteloos", liet zij weten. Kanye zou namelijk een bipolaire stoornis hebben.

Maar fans, waaronder ook de Antwerpse rapster Slongs, vermoeden dat het puur om een goed uitgedachte promostunt van Kanye en zijn entourage gaat. “Kanyes nieuwe album, ‘Donda: With Child’, moet vandaag verschijnen. Net op een moment waarop heel de wereld over hem praat”, aldus de Antwerpse rapster in onze krant. “Een betere promocampagne bestaat er niet. Dat heeft Beyoncé enkele jaren geleden ook al bewezen. Vlak voor ze in 2016 ‘Lemonade’ uitbracht, liet ze aan iedereen die het wilde horen weten dat Jay Z haar bedrogen had. Het resultaat? Haar plaat verkocht gigantisch goed. Het is niet onlogisch om te denken dat Kanyes gestoorde gedrag voor eenzelfde effect kan zorgen.”

