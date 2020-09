Nieuwe plaat André Hazes bereikt meteen eerste plaats en zorgt voor primeur BDB

26 september 2020

08u19

Bron: ANP 0 Muziek André Hazes (26) is door het dolle heen. Zijn gloednieuwe plaat ‘Thuis’ heeft meteen de eerste plaats bereikt in de albumhitlijst van Ultratop. Zo zorgt hij ook voor een primeur in de geschiedenis van de chart.

Het is namelijk de eerste keer dat een vader en een zoon aan kop gestaan hebben van de lijst. André Hazes senior, die op 53-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval, stond in het najaar van 2004 postuum twee weken op kop met de verzamelaar ‘25 jaar Hazes’. En nu treedt z’n zoon dus opnieuw in z’n voetsporen.

Het is de eerste keer dat André Hazes jr. op nummer één staat in de albumlijst. “En dat met een overweldigende voorsprong”, klinkt het bij Ultratop. Ook in Nederland prijkt de plaat helemaal bovenaan. “Ik heb dit album met heel mijn hart en ziel gemaakt”, reageert de zanger. “Mezelf helemaal bloot gegeven en niks onbesproken gelaten van wat ik het afgelopen jaar allemaal heb meegemaakt en waar de hele wereld bij meekeek. Het is dan ook hartverwarmend om te merken dat de liedjes die deze periode beschrijven zo geweldig ontvangen worden door het publiek."

