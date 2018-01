Nieuwe nummers over dood Chester Bennington in de maak MVO

26 januari 2018

06u36 1 Muziek Mike Shinoda, rapper, producer en mede-oprichter van Linkin Park, heeft een drietal nummers op zijn nieuwe EP Post Traumatic uitgebracht, waarin hij vertelt hoe hij de afgelopen maanden omging met de dood van Chester Bennington. Dit maakte Shinoda bekend via Twitter. De frontman van de band pleegde op 20 juli 2017 zelfmoord, wat hard aankwam bij de familie, vrienden en fans van Bennington.

Mike schreef alle nummers zelf én nam ook alle instrumenten voor zijn rekening, evenals het artwork en de video's. Hij ziet dit als een deel van zijn verwerkingsproces en is plan hiermee door te gaan totdat de pijn minder wordt. Fans konden via Twitter een half uur lang in gesprek gaan met de rapper, die hun vragen eerlijk beantwoordde. Zo bekende hij 'het doodeng te vinden om terug te gaan naar de studio'. Ook is hij dankbaar voor het vangnet om hem heen: "De eerste twee maanden na zijn dood kwamen er dagelijks familieleden en vrienden langs om naar me te luisteren of om eten te brengen."

Op de vraag of hij nog wel door wil gaan met Linkin Park, antwoordde Mike: "Ja, die intentie hebben de jongens en ik absoluut. Maar het duurt nog wel even, omdat we opnieuw moeten beginnen en heel wat vragen voor onszelf moeten beantwoorden." Shinoda heeft nog een aantal nummers gemaakt, die hoogstwaarschijnlijk ook uitgebracht gaan worden.