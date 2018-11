Nieuwe nummers Mac Miller uitgebracht op Spotify Redactie

28 november 2018

20u54

Bron: Belga 0 Muziek Spotify heeft postuum nieuwe opnames van Mac Miller uitgebracht. De twee nummers van de op 26-jarige leeftijd overleden rapper, opgenomen tijdens een live-sessie, zijn te beluisteren via de streamingdienst.

Eén van de opnames is een nieuwe versie van ‘Dunno’, een nummer van zijn laatste album ‘Swimming’. Mac nam voor deze versie plaats achter een piano. In het tweede nummer, ‘Nothing from Nothing’, geeft Mac zijn eigen draai aan de hit van Billy Preston. Beide platen zijn vlak voor zijn dood opgenomen in de studio van Spotify. Mac Miller overleed op 7 september aan een overdosis.