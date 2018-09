Nieuwe neuzen onthuld tijdens aftrap Rode Neuzen Dag op speelplaats in hartje Brussel sam

17 september 2018

06u55 8 Muziek In het Maria-Boodschaplyceum in hartje Brussel vond vanochtend de kick-off van de Rode Neuzen Dag plaats. Qmusic-dj's Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck zonden live uit vanop de speelplaats, waar ook de nieuwe neuzen werden voorgesteld.

De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius zamelt geld in om jongeren met psychische problemen te helpen. De derde editie, die plaats heeft op vrijdag 30 november, staat dit jaar in het teken van de mentale gezondheid van jongeren op school.

De actie wil praten op school gemakkelijker maken omdat jongeren de stap om met hun leerkracht te praten kleiner vinden dan die om met een externe psycholoog te gaan praten. Uit onderzoek blijkt dat een op de twee leerkrachten wekelijks te maken krijgt met leerlingen met mentale problemen. Toch vinden veel leerlingen het nog steeds moeilijk om daadwerkelijk het gesprek aan te gaan. Rode Neuzen Dag wil die drempel verlagen.



Daarom vindt de kick-off plaats in de middelbare school van Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-ambassadeur Sam De Bruyn. Die is weliswaar geveld met een dubbele longontsteking, maar zijn collega's wensen hem veel beterschap met een stel oude foto's.

Veel beterschap Sam! Liefs van het Rode Neuzen Dag Team ❤ #rodeneuzendag https://t.co/brpgOR4MoV Rode Neuzen Dag(@ rodeneuzendag) link

Moeilijke momenten

De Bruyn geeft toe dat hij heel wat moeilijke momenten gekend heeft op school. "Ik heb in die periode heel veel steun gehad aan mijn juf wiskunde, die snel aanvoelde dat ik niet zo goed in mijn vel zat. Het luchtte enorm op dat ik toen bij haar terechtkon. Ik ben dat nooit vergeten en besef dus enorm hoe belangrijk het is dat er plaats is voor mentale gezondheid op school", laat hij weten.

Scholen zijn dé plek waar jongeren vaak zijn. "Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk Rode Neuzen Scholen komen in Vlaanderen. Daar wordt er bewust extra aandacht gegeven aan de mentale gezondheid van de leerlingen", zegt ambassadrice Evi Hanssen. "Ik hoop dat we met deze derde editie veel geld kunnen inzamelen om zo scholen te helpen om een plek te zijn waar jongeren zich goed voelen, ook als het even wat minder goed met hen gaat. Vlaanderen, we gaan ervoor!"

Nut

Ambassadrice Birgit Van Mol legt uit dat zij en haar klasgenoten moeilijke momenten hebben gekend, en dat ze destijds een initiatief als Rode Neuzen Dag heel goed hadden kunnen gebruiken.

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens legt uit hoe scholen en leerkrachten kunnen ondersteund worden en wat een Rode Neuzen School is.

Verloop

De uitzending startte om zes uur op een donkere en lege speelplaats.

Rond 7 uur kwam Milo Meskens soundchecken voor zijn gesmaakt optreden. Hij had zo goed als niet geslapen, maar had opmerkelijk genoeg het gevoel dat dat hem net had geholpen. Het is niet eerste optreden op een speelplaats, want jaren geleden trad hij al eens op een school op met zijn punkbandje.

Vanaf 8 uur stroomden de leerlingen massaal toe.

Nieuwe neuzen

Rond 8.30 uur werden de nieuwe neuzen onthuld. Ze heten Froufrou, Cara Mascara, Redman, Blije Barry en Fred Raket.

Mensen die de actie willen steunen, kunnen voor 5 euro een neus kopen in de Belfius-kantoren in Vlaanderen. Daarnaast roepen de organisatoren op om acties te organiseren of Rode Neuzen te verkopen. De acties kunnen geregistreerd worden op rodeneuzendag.be.

Vorige edities

In 2015 bracht de eerste Rode Neuzen Dag 3.858.814 euro op voor 26 organisaties in Vlaanderen, die hulp bieden aan jongeren met psychische problemen. De vorige editie haalde twee jaar geleden 4.103.677 euro op onder de vlag “het scheelt als je deelt”. In heel Vlaanderen werden 2.510 acties georganiseerd om geld op te halen voor vijf OverKop-huizen in Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen. Daar kunnen jongeren gemakkelijk binnen en buiten wandelen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele psychologische hulp.