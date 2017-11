Nieuwe Charlie Hebdo zet kwaad bloed bij fans van Johnny Hallyday FT

13u01 0 RV De cover van de nieuwe Charlie Hebdo zet kwaad bloed bij de fans van Johnny Hallyday. Muziek Altijd staat wel iemand klaar om stevig uit te halen wanneer het satirische tijdschrift Charlie Hebdo met een nieuw nummer op de proppen komt. Dit keer geen religieuze discussies, maar hommeles in showbizzland. Alvast bij de fans van de Franse zanger Johnny Hallyday (74).

Er heerst al een poosje verwarring rond de gezondheidstoestand van Johnny Hallyday. In maart dit jaar maakte de zanger bekend dat hij aan longkanker lijdt. Volgens betrouwbare bronnen is hij ernstig ziek, maar dat nieuws weerlegt hij zelf voortdurend. “Ik erger me dood aan al die geruchten die de ronde doen", zei hij daarover. "Al die alarmerende berichten zijn leugens. Ik verkeer niet in levensgevaar. Er zijn inderdaad kankercellen bij me gevonden, maar ik verzeker jullie dat het goed met me gaat en dat ik fysiek in vorm ben." Waarna hij zijn bericht afsloot met een hoopgevende "ik zie jullie snel op het podium terug".

Dat hopen ook zijn fans, die absoluut niet kunnen lachen met de Charlie Hebdo-cover van deze maand. Daarop is Hallyday lijkbleek afgebeeld, met aan mond,neus en oren draadjes, die verbonden zijn met medische apparatuur. Vergezeld van het opschrift: “Johnny laat de rock vallen en is overgestapt naar elektronische muziek."

"Ziekelijke cover", klinkt het op sociale media. En: "Het is absoluut not done om te lachen met een stervende mens." Iemand vat het liever gevat samen: "Van Johnny blijven jullie af." Anderen verwijzen ook naar de vorige cartoons: "En opnieuw kunnen we niet met jullie lachen, Charlie Hebdo. Jullie niveau is zo laag." Al zijn er ook die het een fantastische tekening vinden: "Ik ben een fan van elektronische muziek. Dit doet me echt lachen."

#CharlieHebdo# sur ce coup là tu me fais sérieusement perdre mon sens de l'humour...😡 streuli gisèle(@ streuligise) link

#CharlieHebdo est un journal de merde. Et ils se moquent de tous les cancéreux c est méprisant. Une Une de petits merdeux provocateurs qui ne connaissent rien à la vie et à la maladie Nicolas PDA(@ PdaNicolas) link

Pour rappel, on ne peut pas rire de @Charlie_Hebdo_ non plus. Deuxnigots(@ Deuxnigots) link