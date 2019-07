Nieuwe aanwijzingen naar ‘moord’ op Rolling Stone Brian Jones in Netflix-documentaire Jill Casters

29 juli 2019

23u52

Bron: De Morgen 0 Muziek Een nieuwe Netflix-documentaire werpt een nieuw licht op de dood van Brian Jones, gitarist van The Rolling Stones, in 1969. Officieel werd zijn dood bestempeld als een ongeluk, maar een interview uit 2009 met manager Tom Keylock doet volgens onderzoeksjournalist Terry Rawlings uitschijnen dat Jones vermoord werd.

Brian Jones werd op 3 juli 1969 dood gevonden op de bodem van het zwembad bij zijn woning, Cotchford Farm, in Sussex. Politie-onderzoek besloot dat zijn dood een ongeluk was, maar theorieën dat Jones vermoord was bleven sindsdien altijd de ronde doen.



En nu, vijftig jaar later, wakkert een niet eerder uitgezonden interview opnieuw vermoedens aan dat Jones vermoord werd en dat de politie betrokken was in een doofpotoperatie. In het interview onthult Jones’ manager Tom Keylock dat de gitarist en zijn vrienden “buiten zinnen” waren na het eten van hasjcakes.



De manager, inmiddels overleden, werd in 2009 geïnterviewd door onderzoeksjournalist Terry Rawlings, die al 30 jaar op zoek is naar de waarheid. Zijn onthullingen verschijnen binnenkort in een Netflix-documentaire die gebaseerd is op zijn boek ‘Who Killed Christopher Robin’? - een knipoog naar Cotchford Farm, dat als achtergrond fungeerde voor de Winnie de Poeh-boeken.

Meer dan drie gasten

Keylock, die Jones tijdens het gesprek “a pain in the ass” noemt, geeft in het interview toe dat hij zich op die dramatische dag in Cotchford Farm bevond - iets wat hij jarenlang ontkend heeft.

Volgens het officiële relaas van de feiten waren er die dag slechts drie gasten in Cotchford Farm: Brians vriendin Anna Wohlin, Keylocks vriendin, de verpleegster Janet Lawson, en aannemer Frank Thorogood, die intussen ook overleden is. De drie zeiden dat Jones gedronken had, en Lawson zei dat hij ook slaappillen ingenomen had. Allemaal vertelden ze de politie dat ze het zwembad verlaten hadden en zich in andere delen van het huis bevonden, alvorens Jones in zijn eentje in het zwembad verdronk.

Op basis van de aanwijzingen die hij verzamelde, trekt Rawlings die versie echter in twijfel. Volgens hem waren er die dag veel meer mensen aanwezig.

Keylock zegt in het interview: “Wat de mensen niet weten, is dat er zeer sterke hasjcakes gemaakt waren. Dat is de reden waarom ze allemaal stoned waren en ze niet wisten welke dag het was.” Hij geeft toe dat hij er die nacht ook bij was, samen met twee andere gasten die niet eerder genoemd waren. “Janet zei me dat ze zich niets herinnerde, omdat ze buiten zinnen was. Dat waren ze allemaal. Ik was de enige die niet stoned was.”

Geld

Nog volgens Keylock had zijn broer Frank Keylock, toenmalig Scotland Yard-officier, hem gezegd dat de ware feiten rond Jones’ dood verzwegen moesten worden omdat er fouten gemaakt waren door de lokale politie. “De reden dat ik weet dat het een doofpotoperatie is, is dat mijn broer me zei: ‘Je zal niet verder geraken, vergeet het maar, ze hebben een beslissing genomen en het was een accidentele dood.’”

Theorieën doen de ronde dat Thorogood Jones doodde in een geschil over geld. De gitarist had de aannemer 18.000 pond betaald voor werken aan Cotchford Farm - het equivalent van 290.000 pond (ruim 300.000 euro) vandaag. Maar Thorogood zou nog 6.000 pond meer gevraagd hebben.

Jones had een opvliegende persoonlijkheid en was pas door de Stones ontslagen, hoewel hij de band mee had opgericht. Hij werd de deur gewezen met 100.000 pond - dat zou nu 2 miljoen pond zijn - plus 20.000 pond per jaar zolang de band zou doorgaan.

Wanneer ‘Who killed Christopher Robin’ uitgezonden wordt, is nog niet duidelijk.