Nieuw-Zeelandse shows van Pantera's Phil Anselmo geschrapt na nazigroet uit 2016

19 maart 2019

18u45

Twee concertzalen in Nieuw-Zeeland hebben een concert van Phil Anselmo (50), de voormalige Pantera-frontman, en zijn nieuwe groep The Illegals, geschrapt met het oog op de recente aanslagen in Christchurch. In 2016 kwam Anselmo in opspraak nadat hij op het podium de nazigroet bracht en "white power" riep.

Volgende week zou The Illegals optreden in Club Tavern in Christchurch en in Galatos in Aukland, maar beide concertzalen laten nu weten dat de concerten niet zullen doorgaan. Club Tavern schreef in een ondertussen verwijderd Facebook-bericht: “Het concert van Philip Anselmo is geschrapt. Wij steunen geen blanke suprematie of racisme, en zullen dat ook niet doen.” Galatos bleef wat vager: “Vandaag kwam ons informatie ter ore. We kregen daarbij een te ongemakkelijk gevoel om deze show verder te zetten.”

De annuleringen hebben te maken met een optreden uit 2016, toen Anselmo vanop het podium een nazigroet bracht en “white power” naar het publiek riep. Hij probeerde het af te doen als een grap, maar verontschuldigde zich later voor zijn gedrag, en zei dat hij zich verontschuldigde “aan iedereen die aanstoot nam aan wat hij had gezegd.” Ben Mulchin, die de Nieuw-Zeelandse tournee van The Illegals regelde, zegt dat hij oprecht geloofde dat Anselmo spijt had. “Toen zijn groep aanbood om hier op tournee te komen, heb ik lang nagedacht. Leken zijn verontschuldigingen oprecht? Begreep hij wat hij had aangericht? Nam hij als prominent figuur uit de metalwereld zijn verantwoordelijkheid op en begreep hij dat zijn acties mensen kunnen aanzetten tot haat? Ik denk dat die laatste gedachte in de huidige situatie erg belangrijk is.”

Bij de aanslag in Christchurch op twee moskeeën vielen 50 doden.