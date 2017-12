Nieuw postuum album van Jimi Hendrix: 'Both sides of the sky' Astrid Snoeys

EPA Een muurtekening van Jimi Hendrix in Californië. Muziek Een nieuw postuum album van Jimi Hendrix, de rocklegende die in 1970 overleed, zal uitkomen op 9 maart 2018. Het album zal bestaan uit tien nummers die een paar maanden voor zijn dood zijn opgenomen, zeggen de erfgenamen van Hendrix.

Het album Both sides of the sky zal het laatste zijn van een postume trilogie. In 2010 verscheen al Valleys of Neptune en in 2013 People, hell and angels.

Op het album zal een versie staan van 'Woodstock' van Joni Mitchell, een nummer dat de Canadese had geschreven nadat ze het beroemde festival in 1969 had gemist, waar Hendrix wel stond. Hendrix nam 'Woodstock' op met een andere legende: Stephen Stills, van de mythische groep Crosby, Stills, Nash & Young.

Ook op het album staat een nieuwe gerestaureerde versie van 'Cherokee mist', een instrumentaal nummer waarmee Hendrix hulde brengt aan zijn inheemse roots. Hij speelt er citer in plaats van gitaar.

"Jimi's echte huis was zijn studio. Dat is waar de muziek en de magie ontstonden", zei Eddie Kramer, gewezen producer van Hendrix, die betrokken was bij het nieuwe album.

Both sides of the sky bevat nummers die tussen januari 1968 en februari 1970 zijn opgenomen. Jimi Hendrix, die verslaafd was aan drugs en alcohol, stierf op 27-jarige leeftijd in een hotel in Londen in september 1970.