Nieuw onderzoek naar dood James Brown 14 jaar na zijn overlijden

13 februari 2020

22u09 0 Muziek Bijna veertien jaar na het overlijden van zanger James Brown (73) wordt een nieuw onderzoek gestart naar zijn dood. Een openbaar aanklager in Atlanta gaat daarmee aan de slag nadat een vrouw stelt bewijs te hebben dat de ‘Godfather of Soul’, die overleed aan een hartaanval, is vermoord, meldt CNN.

Zangeres Jacque Hollander, die al in 2017 aan CNN vertelde dat ze denkt dat Brown en ook zijn ex-vrouw zijn vermoord, had gisteren een gesprek met openbaar aanklager Paul Howard jr. Ze overhandigde hem onder meer uitgeprinte sms’jes, verschillende juridische documenten en een doos gevuld met ‘bewijs’. Howard jr. zei na afloop dat de speurders mensen gaan ondervragen en het materiaal nader gaan bekijken. Afhankelijk van de inhoud kan een uitgebreider onderzoek naar de doodsoorzaak worden gestart.

De arts die Browns’ overlijdensakte had ondertekend, zette in 2017 al zijn vraagtekens bij de oorzaak van zijn hartaanval. De dokter vond dat de gezondheid van de zanger wel heel snel veranderde en hij had dan ook nooit verwacht dat Brown toen zou overlijden. “Maar hij overleed die nacht en daardoor kwam de vraag naar boven: wat is er misgegaan in die kamer?”

Ook andere personen rond de zanger willen een nieuwe autopsie of nieuw onderzoek, zo zeiden ze vorig jaar al tegen CNN. Onder anderen zijn voormalige manager, zijn zoon Daryl en zijn weduwe pleitten daarvoor.