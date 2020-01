Nieuw nummer van David Bowie verschijnt op dag dat hij 73 zou worden BDB

08 januari 2020

15u45

Bron: ANP 1 Muziek Op de dag dat David Bowie 73 jaar zou zijn geworden, 8 januari 2020, is postuum een nieuw nummer van de in 2016 overleden zanger verschenen. Binnenkort komt er ook een kersverse EP uit.

Het nieuwe nummer heet ‘The Man Who Sold The World’ en is opgenomen in 1997. Het is de eerste song van een zes liedjes tellend minialbum. Dat kondigt platenmaatschappij Parlophone woensdag aan.

Vanaf volgende week wordt er elke week tot aan de release van de EP op 14 februari een liedje uitgebracht. De complete EP draagt de titel ‘Is It Any Wonder?’. Op 18 april verschijnt er ook een nieuwe versie van het in 2017 uitgebrachte album ‘ChangesNowBowie’, dat bestaat uit negen songs.

Vrijdag 10 januari is het precies vier jaar geleden dat David Bowie overleed. De zanger stierf op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.