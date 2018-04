Nieuw nummer Stevie Wonder in finale 'Scandal' MVO

20 april 2018

De laatste aflevering van de hitserie 'Scandal' wordt opgeluisterd door niemand minder dan Stevie Wonder. De Amerikaanse soullegende brengt een nieuw nummer uit, dat donderdag voor het eerst te horen is tijdens de finale van het politieke drama.

De serie met Kerry Washington in de hoofdrol van 'fixer' Olivia Pope komt donderdagavond (Amerikaanse tijd) na zeven seizoenen ten einde. Volgens The Hollywood Reporter was het altijd de bedoeling van showrunner Shonda Rhimes om het verhaal in zeven reeksen te vertellen. Wel zou ze de laatste anderhalf jaar hebben getwijfeld over het juiste einde voor 'Scandal'. "Ik wist altijd hoe we zouden eindigen. Maar toen werd Donald Trump gekozen", zei ze tegen het blad. "We werkten altijd naar een bepaald punt toe in de show, maar ik weet niet of dat nu nog steeds ons doel is."

Wonder komt niet vaak meer met nieuw materiaal. Zijn laatste album dateert al van 2005. Daarna bracht hij nog twee nummers uit: een liedje geschreven voor de presidentscampagne van Barack Obama in 2008, en 'Faith', dat hij met Ariana Grande opnam voor de soundtrack van animatiefilm 'Sing'.