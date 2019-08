Nieuw MNM-programma voor Ann Reymen SD

01 augustus 2019

06u44

Ann Reymen (42) krijgt na de zomer een gloednieuw eigen programma op MNM. De show - die op de middag te horen zal zijn - zal draaien rond sport en gezondheid.

De voorbije jaren stond Ann Reymen aan het roer van ‘Kwistet’, een radioprogramma vol weetjes, maar die show keert na de zomer niet terug. “Er komt vanaf dit najaar een radioshow rond gezondheid en sport. Er zullen veel jonge sporters langskomen, en de luisteraar komt er alles te weten over gezondheid”, vertelt Reymen in Het Nieuwsblad. “En dat allemaal zonder op de al te wetenschappelijke toer te gaan.” In juli presenteerde Reymen ‘Tour of Beauty’, over de partners en familieleden van renners in de Ronde van Frankrijk.