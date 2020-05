Nieuw lied Jelle Cleymans en Jonas Van Geel in opspraak: “Dit moedigt stalkgedrag aan” LOV

14 mei 2020

09u36 14 Muziek Duo Jelle Cleymans (34) en Jonas Van Geel (35) brachten onlangs hun nieuwe album ‘Cleymans & Van Geel’ uit, waarmee ze zelfs op nummer 1 in de Ultratop terecht kwamen. Een succes dus, maar nu komen de twee in opspraak, want één van de songs van de plaat zou volgens enkele Twitteraars nogal verontrustende songteksten bevatten.



Het liedje ‘Tijgers’ maakt de tongen los. Enkele luisteraars trokken naar sociale media om zich openlijk de vraag te stellen of het liedje niet te vrouwonvriendelijk is. Zo vindt komiek Xander De Rycke dat de tekst ‘stalkerig’ is. “Het is intussen al weer een jaar geleden sinds de release van ‘Mee Naar Boven’ van Niels Destadsbader. Een fijne herinnering vrouwen niet zo te behandelen. Gelukkig is er dit jaar ‘Ik sta u te stalken’ van Cleymans en Van Geel.”

“Hapklaar onweerstaanbaar ongenaakbaar

Hoe je daar wat staat te dansen voor de ruiten

Ik hier buiten wil besluiten

Maar dan zie ik plots hoe jij je langzaam uitkleed

En in bed treed

Het wordt hier bloedheet

Ookal sta ik hier te kijken in de regen

Wat verlegen lang gezwegen

Maar ik heb verdomme nooit van je gekregen

Waar je mijn verlangens ooit mee hebt onthuld

Je maakte mij beloftes

En beloftes maken schuld”

Een opmerking die Jelle niet zomaar voorbij wou laten gaan. “Ik wist niet dat comedyzielen zo teergevoelig waren”, schrijft hij. “Wat ik goed vind aan de tekst is dat je die zeer flexibel kan interpreteren. Net zoals ‘Every breath you take’. Niet dat ik mezelf met Sting wil vergelijken.” Verwijzend naar het platgedraaide nummer van The Police, dat eigenlijk helemaal om stalking draait.

Toch lijken er heel wat mensen het eens te zijn met De Rycke. “Dutroux vond ook altijd dat je hem flexibel kon interpreteren. Maar natuurlijk ligt de schuld niet bij de verkrachterige muzikant, maar bij de “fijngevoelige” comedyzielen”, reageert een Twitteraar op de reactie van Jelle. “Is er niemand die bij de release zo eens dacht... hm, we doen dit beter niet?” of “Of het is een eerbetoon aan Bart De Pauw?”, vroegen anderen zich dan weer af.

Cleymans vindt dat het lied geen stalkgedrag aanmoedigt. “Bij mijn weten wordt er niks aangemoedigd. Maar wel beschreven. Je zou je de vraag kunnen stellen iedere film die over drugs, oorlog, geweld, mishandeling, etc... handelt, per definitie al die dingen aanmoedigt. Ik mag hopen van niet.”

