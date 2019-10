Exclusief voor abonnees Nieuw Clouseau-album is emotioneler dan ooit: "Sommige nummers gaan naar de keel grijpen" Redactie

05 oktober 2019

07u05 0 Muziek Een dozijn albums bracht Clouseau al uit, en volgende maand verschijnt hun dertiende. Volgens Koen (52) en Kris Wauters (54) hun meest gevoelige plaat ooit. "We zijn allebei vijftigers, dan wéét je dat het leven en de liefde niet altijd even mooi zijn", aldus de broers.

Met hun single 'Tijdmachine', die zeven weken bovenaan in de Vlaamse top 50 stond, kondigden de broers Wauters eind augustus de komst van een nieuw album aan. "Ons vorige, 'Clouseau danst' van drie jaar geleden, had een heel duidelijke lijn. Je moest met je gat kunnen schudden of we namen het nummer niet op", lacht Kris. "Nu hebben we alles wat enigszins vrijblijvend was van de plaat geweerd, tekstueel én muzikaal. En dat heeft geresulteerd in een heel emotionele plaat. We wilden iets waar we binnen twintig jaar nog trots op kunnen zijn. Niet dat we dat over de vorige twaalf albums niet zijn, integendeel. Maar we hebben al veel gezongen over lichtere dingen."

