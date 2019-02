Nieuw Belgisch record in Ultratop 50 voor Angèle en Roméo Elvis SD

18 februari 2019

13u21

Bron: Ultratop 0 Muziek Goed nieuws voor Angèle (23) en haar broer Roméo Elvis (26): hun gezamenlijke nummer ‘Tout oublier’ staat al 9 weken bovenaan de Ultratop 50 in Franstalig België. Dat is de langste periode voor een Belgisch nummer sinds het begin van de Ultratop in 1995.

Het is een absoluut record voor een Belgisch nummer: 9 weken bovenaan de Ultratop 50 kamperen. De amper 23-jarige Angèle en haar broer Roméo Elvis doen het met het nummer ‘Tout oublier’. Ze laten daarmee onder andere Stromae, Gotye en Boris achter zich. Stromae staat zelfs drie keer in de lijst. Opvallend: Roméo Elvis staat twee keer in de lijst. In 2018 bracht hij samen met Therapie Taxi het nummer ‘Hit Sale’ uit, dat vijf weken bovenaan de lijst stond.

Hieronder vind je de lijst met Belgen die de Ultratop 50 domineerden.

9 weken

2018: Angèle & Roméo Elvis: ‘Tout oublier’

8 weken

2009: Stromae: ‘Alors on danse’

7 weken

1996: Boris: ‘Soirée disco’

2012: Gotye feat. Kimbra ‘Somebody that I used to know’

2013: Stromae: ‘Formidable’

5 weken

2013: Stromae ‘Tous les mêmes’

2018: Therapie Taxi feat. Roméo Elvis: ‘Hit sale’