Nieuw album van AC/DC vertraagd wegens corona

30 juli 2020

16u36

Bron: ANP 2 Muziek De legendarische rockband AC/DC zou de studio weer ingedoken zijn om nieuw materiaal te produceren, maar het eindresultaat laat nog even op zich wachten. Dat verklapt Twisted Sister-zanger en vriend van de band Dee Snider aan ABC Audio.

Snider weet niet wanneer het album dan precies uit moet komen. Wel kan hij fans van de Australische rockband garanderen dat het een geweldige plaat wordt. “Dit wordt een technisch wonder. Wat ze voor elkaar hebben gekregen, het weer bij elkaar brengen van de band die we kennen voor één laatste album, wordt opbeurend en tegelijkertijd hartverscheurend.”

AC/DC-zanger Brian Johnson verliet de band in 2016 omdat hij kampte met gehoorproblemen. Hij werd toen op tournee vervangen door Guns N’ Roses-zanger Axl Rose. Maar volgens Snider is Johnson voor de nieuwe plaat toch weer met zijn oude bandmaten de studio ingedoken. Het maakt het nieuwe album volgens Snider des te specialer. “Want niets is voor eeuwig, maar dit is de ultieme ‘laatste keer’.”

