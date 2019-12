Nieuw album, tournee, single én docureeks: Justin Bieber is helemaal terug in 2020 SDE

24 december 2019

19u24 0 Muziek Op deze kerstavond komt Justin Bieber (25) met vierdubbel goed nieuws voor de fans. In een filmpje kondigt hij dat er niet alleen een nieuwe single en een nieuw album op de planning staan, maar dat hij in 2020 ook op tournee gaat en dat er een docureeks over hem te zien zal zijn.

In het filmpje dwaalt Justin Bieber rond in een verlaten landschap en klimt hij op autowrakken. “Als mensen zijn we niet perfect. Mijn verleden, de fouten die ik heb gemaakt. Ik geloof dat ik nu precies ben waar ik moet zijn en dat God mij ook heeft waar hij me wil hebben”, vertelt de diepgelovige Bieber. En dus staat er een nieuw album op de planning, net als een Amerikaanse en Canadese tournee. “Ik heb het gevoel dat deze plaat anders is dan mijn vorige album, gewoon al vanwege waar ik me in mijn leven bevind”, zegt de muzikant. “Ik kijk er enorm naar uit om met deze nummers op tournee te gaan en ze te brengen voor een publiek.”

Justin heeft er inderdaad een turbulente periode opzitten. Niet alleen trouwde hij in september (voor de tweede keer) met model Hailey Baldwin, hij gaf ook toe dat hij nog steeds met depressies kampt. Al doet hij er alles aan om aan zijn mentale gezondheid te werken.

En de afgelopen tijd heeft hij dus duidelijk ook aan nieuwe muziek gewerkt. Op 3 januari komt een eerste nieuwe single, ‘Yummy’, uit. Een voorproefje daarvan is al in het filmpje te horen. Justin is in ieder geval blij met de single, vertelt hij. “Dit is van alles wat ik al gedaan heb, de muziek die ik zelf het leukst vind." En hij doet een oproep naar zijn fans: “Word verliefd, bekijk het eens.”