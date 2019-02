Nieuw album Ryan Adams on hold na #Metoo-beschuldiging TDS

15 februari 2019

16u08

Bron: ANP 0 Muziek Universal, de platenmaatschappij van de Amerikaanse singer-songwriter Ryan Adams (44), heeft de release van zijn nieuwe album uitgesteld. Dat doet het bedrijf nadat bekend werd dat zeven vrouwen hem hebben beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag.

De release van de plaat Big Colors zou 19 april zijn. Er stonden nog twee platen van de artiest gepland voor dit jaar. Ook hebben drie bedrijven die apparatuur met de naam van Adams erop maken, de banden met hem verbroken en gezegd dat zijn naam van hun producten zal worden verwijderd.

Mandy Moore is een van de zeven vrouwen die donderdag tegenover The New York Times een boekje opendeed over Adams. Volgens Moore zou Adams, met wie ze van 2009 tot 2016 getrouwd was, haar mentaal misbruikt hebben. “Hij zei altijd dat ik geen echte muzikant was, omdat ik geen instrument bespeel,” aldus Moore.

Behalve Moore beschuldigen een aantal andere vrouwen hem van seksueel machtsmisbruik. Jonge talenten die hogerop wilden komen dienden voor Adams’ hulp seksuele diensten terug te geven. Weigerden ze dit, dan stopte hij met zijn hulp. Een vrouw was destijds nog maar een meisje van 13, toen Ryan haar begon te ‘helpen’.