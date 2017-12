Niet te missen: de meeslepende kerstmedley van Ed Sheeran en Anne-Marie MVO

09u49 1 Muziek Ed Sheeran en zangeres Anne-Marie zijn beste maatjes. Eerder dit jaar gingen ze samen op tournee, en deze week keerden ze samen terug naar de BBC-studio's om een meeslepende kerstmedley op te nemen.

Naast klassiekers als 'Jingle Bells' zingen Ed en Anne-Marie een cover van 'Fairytale of New York' van The Pogues en Kirsty MacColl's uit 1988. Het is in Engeland nog steeds het meest gespeelde kerstnummer van de 21ste eeuw.

En het moet wederom gezegd: de lage tonen van Sheeran en de sopraan van Anne-Marie gaan perfect samen.

YouTube Ed Sheeran en Anne-Marie zingen een prachtig kerstduet.