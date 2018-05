Niet iedereen scoorde op de rode loper van de Billboard Music Awards EDA

21 mei 2018

11u57 0 Muziek Zondagnacht keerden de Billboard Music Awards terug naar Sin City om 's werelds favoriete muzikanten te eren. Maar de awards en de optredens waren slechts de helft van de fun. Wie droeg wat... en waarom? Ontdek hier de opvallendste looks van de rode loper.

'Tutu basic': Janet Jackson

Bij een rode loper look denkt men doorgaans niet aan een wit T-shirt en een broeksriem die uit grootvader's lade lijkt gestolen. "Maar zwier er een galarok onder en alles is vergeven", moet Janet gedacht hebben. Iconisch is haar look allerminst, maar haar status als artiest aan het eind van de avond des te meer.

Torenhoge favoriet: Taylor Swift

Uiteraard wilde Taylor Swift een jurk uitkiezen waarmee ze haar twee jaar durende 'rode loper-afwezigheid' kracht kon bijzetten. Deze galajurk van Atelier Versace is sprookjesachtig mooi en een 'splitje' sexy maar onze aandacht werd vooral afgeleid door de levensgevaarlijke hakken. #dontbreakaleg

Jennifer Lopez in Roberto Cavalli

Als een bordeaux krijger in Roberto Cavalli verscheen Jennifer Lopez op de rode loper van de Billboard Music Awards. De 48-jarige zangeres zag er zoals gewoonlijk fantastisch uit maar haar outfit viel niet bij iedereen in de smaak.

Standaard speelt haar derrière ook een hoofdrol in al haar rode loper looks maar die spaarde J-Lo op voor haar optreden later op de avond.

Jennifer Lopez & DJ Khaled put on a dazzling performance of "Dinero" at the #BBMAs https://t.co/f5DU1ZtrBl pic.twitter.com/FIrV3hMvUb billboard(@ billboard) link

Christina Aguilera in mineur

Haar optreden met Demi Lovato mocht dan wel weergaloos zijn, op de rode loper sloeg X-tina de plank mis met een logge, oncomfortabele jurkvariant van het klassieke krijtpak. De getalenteerde zangeres werd dan ook genadeloos ondergebracht in de categorie 'worst dressed'.

Demi Lovato koos voor -geeuw- dierenprint

Demi Lovato ging voor een bombastische jurk in luipaardprint en positioneerde zich daardoor iets beter dan Christina op de 'worst dressed'-ladder. Gelukkig brak ze met haar performance later op de avond wel potten.

Camila Cabello ging voor 'losbol chic'

Ze was genomineerd voor een handvol awards en verdiende zeker ook een plekje in de categorie 'best dressed'. Cabello draaide letterlijk de rode loper op in een zwierige zwart-witte jurk met franjes en charmeerde zo de persfotografen. Haar fans konden er niet genoeg van krijgen.

Ook gedurende de rest van de avond bleef de losbol vlot over de tongen gaan.

get a friend who supports you the way @Camila_Cabello supports @taylorswift13 #BBMAs pic.twitter.com/ewzTj65UU3 TRL(@ TRL) link

Kelly Clarkson in Christian Siriano

Kelly Clarkson was een goeie gastvrouw. En daarmee is het voornaamste gezegd.

Dua Lipa met schoudervullingen

Net zoals dijsplits en decolletés waren eighties schouderelementen een terugkerende trend op de rode loper. Dua Lipa kwam er verrassend goed mee weg in haar jurk van Alexandre Vauthier.

Mila Kunis koos voor mini

Een verademing tussen de vloerlange jurken met diepe decolletés en hoge splits: het sexy mini-jurkje van Mila Kunis.

John Legend was helemaal 'Gucci-koochie-koo'

Kersverse papa John Legend moest van zijn echtgenote Chrissy Teigen voor het avondeten thuis zijn om 'ribbetjes' te eten en op zijn pasgeboren zoon Miles te passen. Zijn belangrijkste accessoire was dan ook: zijn gelukzalige glimlach.

hello it’s shortrib night be home by 9 pic.twitter.com/aiGs3gnNdl christine teigen(@ chrissyteigen) link

Jenna Dewan in Zuhair Murad

De kersverse ex van Channing Tatum had één missie: slay-slay-slay the runway!

Z LaLa ging (alweer) over de tongen

Dat heb je met artiesten die koste wat het kost willen doorbreken: gooi de meest van de pot gerukte kleren aan en de mensen zullen als vanzelf over je praten. De zangeres staat intussen bekend voor haar opvallende rode loper looks en trakteerde Las Vegas op een futuristisch ensemble die haar eruit deed zien als een buitenaardse anti-stijlkoningin. Haar collega's konden alleen maar hopen dat ze geen zitplaatsen achter haar hadden.