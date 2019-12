Niet iedereen blij met té alternatieve en té eenzijdige MIA-nominaties: “Zwangere Guy, wie is dat?” ES

12 december 2019

Bron: TV Familie 0 Muziek De MIA’s, die op 6 februari worden uitgereikt, zijn de hoogmis van de Vlaamse muziek. Elke zichzelf respecterende muzikant wil ooit graag een gegeerde Music Industry Award op z’n schouw. Maar elk jaar zorgt het event en meer specifiek de lijst van genomineerden voor commotie. Het gros daarvan situeert zich doorgaans in de eerder alternatieve hoek. En da’s nu niet anders, schrijft TV Familie.

Dit keer is het radio-icoon Michel Follet (59) die zich druk maakt. Vooral het feit dat de, bij jongeren zeer populaire, rappers Zwangere Guy en Brihang zeven en zes keer genomineerd zijn, kan er bij ­Michel niet in.

Fair systeem

“Ik had nog nooit van Zwangere Guy gehoord en had dat liever zo gehouden”, trekt Michel Follet van leer op Facebook. “Alle Bazarts en Balthazars kunnen me gestolen worden. Dat ligt aan mij, ik was nooit een uitgesproken pop- en rockliefhebber. Ik zou willen weten wie in de jury zit van dit event. De M in MIA’s staat voor Music, maar de jury lijkt enkel hypes achterna te hollen. Zoveel geweldige en veelzijdige muzikanten in dit land en dan krijg je dit?”

Maar wie bepaalt wie genomineerd is? “Een jury van 245 muziekexperts uit alle geledingen van de Vlaamse media”, verduidelijkt VRT-muziekcoördinator Gerrit Kerremans. “Zij nomineren 3 kandidaten in 17 categorieën, zodat we tot 4 genomineerden per categorie komen. Een breed draagvlak, dus. Voor de hit van het jaar baseren we ons op de Ultratop-cijfers en kan het publiek stemmen op de vier meest verkochte, gedraaide en gestreamde singles.” Fair systeem, dus.

Blauw ergeren

“Mij kan het niet schelen wie een award krijgt”, zegt Michel. “Ik ben tolerant. Het moet mijn smaak niet zijn, maar mag er ­variatie zijn? Waar zitten de artiesten uit de folk, jazz, wereldmuziek...? Nemen de zogenaamde experts kennis van het brede palet muziek dat in ons land gemaakt wordt? Dat Zwangere Guy 7 nominaties krijgt, snap ik niet. Ik denk dan: het is voor Eén, niet StuBru. Trek het open en overlaad dé hypes niet met nominaties. Maak bijvoorbeeld een categorie Rap. Aan de reacties op m’n Facebook te zien, denk ik er niet alleen zo over. Als zoveel mensen zich afvragen wie Zwangere Guy is, dan is die toch niet zo muzikaal ingeburgerd. De experts die de nominaties bepalen zijn denk ik vooral mensen uit een beperkt kringetje en daar erger ik me aan, want zo krijg je een vertekend beeld van ons muzieklandschap. Hoe komen ze anders bij Zwangere Guy en Brihang? Ik zeg tegen de organisatie van de MIA’s: geef artiesten die niet dé hype zijn, maar het verdienen om op een voetstuk geplaatst te worden, ook eens een kans.”

Verraste Miguel

Wie de eenzijdigheid van de MIA’s ook al op de korrel nam, is Miguel Wiels (47). De hitleverancier van K3 vond het onbegrijpelijk dat het meidentrio ondanks talloze hits, nog nooit een MIA won. Maar kijk, Miguel is nu zelf genomineerd in de categorie ­Auteur/Componist. “Een doekje voor het bloeden”, meent Michel Follet, maar zo ziet Miguel het niet. “Ik kan mijn nominatie enkel toejuichen en heb het gevoel dat m’n gevecht tegen het feit dat de MIA’s te alternatief waren heeft opgebracht”, zegt hij. “Met de prijzen van Niels Destadsbader, voor wie ik ook muziek schrijf, de laatste jaren, merken we dat de organisatoren van de MIA’s hun best doen om meer populaire muziek aan bod te laten komen. Ik geef toe dat ik verrast was door mijn nominatie. Of die voor mijn werk voor K3 of Niels is? Daar heb ik geen idee van. Ik dicht mezelf ook weinig kans toe.”

Miguel ziet het de goede kant uitgaan, maar blijft kritisch. “Dat iemand als Pallieter Van Buggenhout, die al 15 jaar in mijn band gitaar speelt en met elke Vlaamse artiest het podium deelde nog nooit genomineerd is in de categorie Muzikant van het jaar, snap ik niet”, zegt hij. “Ik zie ook nu bij de nominaties te veel namen die ik - laat staan het brede publiek - nauwelijks ken. Dat er té veel wordt gezocht in het alternatieve circuit, blijft een heikel punt. Nogmaals, er is beterschap. Dat Angèle, die populaire popmuziek maakt, weer enkele nominaties heeft, vind ik top. Mochten de prijzen alleen richting mensen als Brihang en Zwangere Guy gaan, dan gaan we weer naar af.”

Trofeeënkast

Dj Patje Claesen (54) had in 2014 met 2 Fabiola bijna de MIA voor Hit van het jaar met ‘She’s After My Piano’ te pakken, maar moest de duimen leggen voor ‘Gold’ van Gabriel Rios. Hij mocht wel optreden tijden het gala. “Ik volg dat MIA-gedoe nauwelijks”, blaast Patrick. “Ik ken veel zwangeren, maar geen Guy. (lacht) Toch niet persoonlijk. Dat ik in 2014 genomineerd was, was een erkenning. Maar een kast vol trofeeën - zoals ik er thuis één heb - is niet het ­belangrijkste. Elk weekend je smijten op het podium, daar draait het om. MIA of niet, mijn agenda staat vol. Weet je: de MIA’s zijn van oorsprong altijd wat alternatiever geweest. Bij de Loftrompetten van MENT zit dan weer niks alternatief. Patje ligt er niet wakker van.”

ZAMU gewonnen

Dana Winner (54) is 30 jaar artiest en haar feestjaar wordt extra opgesmukt met een MIA-nominatie in de categorie Vlaams populair. “M’n tweede ooit”, zegt ze trots. “En ik won ook een ZAMU-award, de voorloper van de MIA’s. Van de discussie rond nominaties, lig ik niet wakker. Ik kan tegen m’n verlies en gun iedereen de zege. Ik ken Zwangere Guy, hij heeft zich ooit geout als fan van mij. (lacht) Als die gast zeven nominaties krijgt, zal daar een reden voor zijn. En elk jaar is er wel een grote MIA-slokop. Als ik win, zal ik superblij zijn.”

Egostrelend

Wie ook uitkijkt naar de MIA’s, is Belle Perez (43). Zij heeft haar eerste nominatie beet. “Dit streelt mijn ego”, zegt Belle. Het bevestigt dat ik goed bezig ben en dat mijn muziek en optredens meer moeten opvallen bij de jury. Dana Winner, Willy Sommers, Bart Kaëll en ik zijn genomineerd voor Vlaams populair. Dat wordt spannend.”

Dat Zwangere Guy zeven keer genomineerd is, verrast Belle. “Omdat ik hem niet ken”, zegt ze. “De enige twee zwangere collega’s die ik ken, zijn Nathalie Meskens en Natalia. (lacht) Ik heb Zwangere Guy even gegoogeld en zag dat hij al optrad in de AB en door Nederland toert. Met zijn muziek bereikt hij een specifiek publiek. We mogen ook niet vergeten dat de MIA’s zijn ontstaan vanuit de ZAMU-awards waardoor er meer artiesten uit het alternatieve circuit, zoals Zwangere Guy, genomineerd zijn. Ach, ik ga genieten op 6 februari. Van muziek en lekkere bubbels.”