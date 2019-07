Niet het alledaagse optreden: duikers spelen ‘Yellow Submarine’ op de zeebodem Redactie

15 juli 2019

11u44

Bron: KameraOne

Zaterdag vond in Looe Key Reef, Florida, ‘The Lower Keys Underwater Music Festival’ plaats. Duikers speler er onder meer ‘Yellow Submarine’ van The Beatles en ‘Fins’ van Jimmy Buffett. Een lokaal radiostation organiseerde het evenement. Met het optreden willen ze het belang van koraalriffen in de verf zetten en duikers aanmoedigen om ecologisch verantwoord te werk te gaan.