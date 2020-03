Niet getreurd voor fans van Rampage: Studio Brussel zendt vrijdag 6 uur lang ‘Rampage Radio’ uit SDE

11 maart 2020

20u15

Muziek Dit weekend zou in het Sportpaleis normaal gezien Rampage plaatsvinden, het grootste drum-'n-bass- en dubstepfeest in Europa. Maar door de maatregelen rond het coronavirus valt dat plan in het water. Studio Brussel brengt redding.

Op vrijdagavond zal namelijk ‘Rampage Radio’ te horen zijn op Studio Brussel. Tussen 18:00 en middernacht hoor je de beste drum-’n-bass in elkaar gemixt door artiesten en dj’s vanop de line-up. Dat vertelde organisator Hans ‘Murdock’ Machiels zonet bij Eva: “We gaan livestreamen, nemen dj’s mee en gaan gewoon 6 uur lang heel hard feesten.”

De editie die dit weekend op het programma stond, wordt trouwens verplaatst naar 18 en 19 september. Tickets blijven dus geldig tot september. Een grote opluchting voor Machiels, want eerder liet hij in onze krant al optekenen dat een annulatie zou betekenen dat de productie failliet zou gaan.

Het grootste indoor drum-’n-bass- en dubstep-event ter wereld, Rampage, van de bekende dj Hans ‘Murdock’ Machiels valt ook in het water. Het evenement zou zich komend weekend twee dagen afspelen, de opbouw was dus in een vergevorderd stadium toen de beslissing viel woensdagochtend. Hans Machiels liet dinsdag al weten dat als Rampage niet zou doorgaan, de productie failliet zou gaan. “Dat neemt niet weg dat we sowieso verlies draaien door deze maatregel”, vertelde hij. “De Antwerpse burgemeester noemde het eerder al een financieel bloedbad en hij heeft gelijk. De opbouw en productie van Rampage zaten al in een finaal stadium. Woensdagochtend zijn we terug met de afbraak begonnen, die ook betaald moet worden. In september moeten we de productie volledig opnieuw opzetten. Elk werkuur dat we deze week betaald hebben, is verloren geld. Als we Rampage met succes kunnen verplaatsen, is er misschien hoop op het voortbestaan van het festival. Anders is het boeken toe, sowieso.”