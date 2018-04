Niet Damso, maar wel Steve Tielens pakt uit met WK-lied SVH

06u12 0 Muziek 'Come On Belgium': Steve Tielens heeft zijn WK-lied klaar. De schlagerzanger ging na de controverse rond rapper Damso langs bij de voetbalbond en componeerde een eigen lied. "Ik hoop dat dit in alle café's wordt meegezongen."

Geen namen van Rode Duivels. Enkel verwijzingen naar ons jongens én ons land. Terwijl heel wat artiesten broeden op een WK-lied voor onze Rode Duivels opent Steve Tielens de debatten. Gesteund door enkele lokale supporter-clubs lanceert de zanger uit Boom zijn song voor Moskou. ‘Ik heb de tekst geschreven met hart en ziel, want het is voor profs en niet voor een bende losers," aldus de zanger. "Maar ik deed het vooral voor de supporters die de match op café en elders gaan volgen. We gaan ze vooruit duwen! Come on Belgium".