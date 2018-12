Niels Destadsbader zorgt voor krop in de keel met nieuw nummer: “Het is voor velen moeilijk om erover te praten” DBJ

15 december 2018

10u54

Bron: NB 0 Muziek Niels Destadsbader (30) ontroert met zijn nieuwe single ‘Vlinders in haar buik’. In het nummer heeft hij het over de afgebroken zwangerschap van zijn broer en diens vriendin.

“Ik ben een positieve, blije mens, maar af en toe wil ik toch een nummer met betekenis”, zegt Destadsbader over het nummer in Het Nieuwsblad. “En over een onderwerp waarbij ik betrokken ben, zoals hier. Want als dat niet het geval is, als het om gezocht sentiment gaat, hoor je dat zo.”

De afgebroken zwangerschap van zijn broer Kevin en diens vriendin inspireerde Niels tot het schrijven van het nummer. Daarmee wil hij iedereen die moeilijk zwanger raakt, of mensen die een kindje verloren, steun en troost bieden. “Het is voor velen moeilijk om over zoiets te praten”, vertelt Niels. ­”Als je bij wijze van spreken met een hoop mannen onder de douche staat na het voetbal, begin je niet gauw over zo’n onderwerp. En ergens is dat ­jammer, want er zijn veel mensen in die situatie.”

Dat er vaak nog hoop is bewijst de broer van Niels die intussen vader is geworden van Georges, waarvan Niels de peter is. Hieronder kan je een live-versie van het nummer beluisteren.