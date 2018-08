Niels Destadsbader wint Radio 2 Zomerhit 2018 Redactie

12 augustus 2018

22u10

Bron: Belga 31 Muziek De luisteraars van Radio 2 hebben zondagavond 'Verover mij' van Niels Destadsbader verkozen tot Zomerhit van 2018. De uitreiking op de zeedijk in Blankenberge werd live uitgezonden op Eén. Ook vorig jaar ging de zanger/acteur met de trofee aan de haal.

Niels Destadsbader won de prijs nu twee keer op rij. Belle Perez is recordhouder, zij won de zomerhit vijf keer: in 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006.

De tien genomineerden mochten zondagavond hun nummer brengen op de dijk. Het ging naast Destadsbader om Emma Bale, Regi featuring Jake Reese, Natalia, Hooverphonic, Belle Perez, Gene Thomas, Slongs featuring Jack Parow, David Vandyck en Dana Winner.

'Zoutelande', de cover die Blof en Geike Arnaert maakten van 'Frankfurt Oder', was niet genomineerd omdat enkel artiesten in aanmerking komen die vrij zijn om op te treden tijdens de uitreiking. Zoutelande is mogelijk de grootste Nederlandstalige hit aller tijden.

Naast de Zomerhit werden er zondag ook andere prijzen uitgereikt. Zo won Niels Destadsbader de award voor beste solo artiest. Karen Damen werd, ondanks haar carrière die intussen al meer dan twintig jaar overspant, bekroond als doorbraak van 2018. K's Choice won de trofee voor beste groep.