Niels Destadsbader verrassingsact op Antwerp Pride SD

13 juli 2018

14u34 0 Muziek Niels Destadsbader (29) heeft leuk nieuws. Hij is dit jaar de verrassingsact van het Antwerp Pride Closing Festival op zondag 12 augustus op het Steenplein in Antwerpen. Dat kondigt hij zelf aan in een filmpje op de Facebookpagina van het evenement.

Antwerp Pride bestaat elf jaar en is dit jaar toe aan haar zevende editie. Het belooft een topeditie te worden met veel ambiance, lekker eten en uiteraard veel goede muziek. "We zijn dan ook heel trots en vereerd te kunnen aankondigen dat Niels Destadsbader dit jaar onze Mystery Guest is!", laat de organisatie weten op Facebook. "Na het geweldige optreden van eergisteren op een bomvolle Grote Markt voor Vlaanderen Feest! en drie maanden voor zijn twee Sportpaleis-concerten zal hij voor één van de vele hoogtepunten zorgen op zondag 12 augustus!"

Destadsbader, die zopas nog platina kreeg voor zijn nieuwe plaat 'Dertig', is razend enthousiast. "Ik kom graag naar Antwerpen. Op 31 oktober en op 1 november in het Sportpaleis bijvoorbeeld, maar nu dus ook iets vroeger op 12 augustus", vertelt hij in zijn 'Coming Out' video. "Ben je van Antwerpen? Ben je niet van Antwerpen? Het maakt me allemaal niet uit. Allemaal afkomen want het gaat echt plezant worden!"

Andere performers op het slotfeest zijn Kate Ryan, Coco Jr., de Queen-tribute band Mercury Rising, La Diva Live en Sally Monella.

Het wordt bovendien dubbel feest voor Niels, want een week later mag hij 30 kaarsjes uitblazen.