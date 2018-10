Niels Destadsbader verovert het Sportpaleis: wie nog niet verliefd was, is dat nu wel Jolien Boeckx

31 oktober 2018

Niels Destadsbader verovert het Sportpaleis: wie nog niet verliefd was, is dat nu wel Jolien Boeckx

31 oktober 2018

't Is gebeurd. Niels Destadsbader heeft zijn droom vervuld. En hoé. Zijn kraakheldere stem en charmes hebben het Sportpaleis compleet veroverd. Nu weten we waarom hij hier al twaalf jaar van droomde, Niels hoort hier gewoon thuis. De nieuwe golden boy van de Vlaamse muziek is opgestaan.

Wie nog niet verliefd was op Niels Destadsbader, is dat nu wel. Wát een artiest, wát een show. Amper vier uurtjes had hij de nacht voordien geslapen van de spanning, maar daar was niks van te merken op het podium. Niels heeft geknald, van de eerste seconde tot de laatste. “Ik heb hier dan ook maanden naartoe geleefd, hé”, zei hij ons nog vooraf. “Ik ben 30 jaar geworden afgelopen zomer. Leeftijdsgenoten bouwen huizen, trouwen en krijgen kinderen, dít is mijn huis. Eindelijk kan ik de mensen laten zien waaraan ik gebouwd heb.”

Kippenvel

Die nieuwe voordeur was meteen ook de rode draad doorheen de hele show. 30 nummers passeerden in 2 uur en 20 minuten - zónder pauze - de revue. ‘Gloria’, ‘Hey pa’ en ‘Tranen met tuiten’ om er maar een paar op te noemen. Die tranen met tuiten vloeiden rijkelijk bij de fans wanneer ‘Speeltijd’ werd ingezet en er beelden getoond werden van hem en zijn beste vriend en muzikant Robbie, die zes jaar geleden verongelukte. Kippenvel.

Vrouwen in zwijm

Petje af voor zijn kraakheldere powerstem, zijn dansmoves, zijn mopjes tussenin en zijn charmes die tot achteraan in de arena vrouwen in zwijm deden vallen. Waarom hij zo graag in het Sportpaleis wilde staan, bewijst hij met deze show. Perfect opgebouwd, tot in de puntjes verzorgd. Niels Destadsbader hoort hier meer dan thuis.

Bescheiden

Hij was dan nog zo bescheiden om niet het hele podium voor zichzelf op te eisen, want zelfs de oervader van ’t Sportpaleis, Koen Wauters, haalde hij naar voor. ‘Vonken en Vuur’ klonk voor één keer een tikkeltje anders. Hoewel, toch ook een beetje vertrouwd. Het dak ging eraf. De nieuwe Koen Wauters is opgestaan. Of nee, de nieuwe golden boy van de Vlaamse muziek.

Bisronde in 2019

Show één zit erop. Donderdag mag hij nog eens. En volgend jaar nòg eens, want Niels kondigde meteen ook aan dat hij op 6 en 7 december 2019 opnieuw het Sportpaleis geboekt heeft. “Maar nu eerst een pintje a.u.b., want ik drink al een hele maand geen alcohol meer om me voor te bereiden”, lachte hij.

Een volledig verslag van hoe Niels zijn grote droom beleefde, is donderdagmiddag om 13 uur in het VTM Nieuws te zien.