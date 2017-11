Niels Destadsbader trekt met tournee door heel Vlaanderen MVO

Niels & Wiels, ondertussen al grote favorieten onder de Vlamingen, trekken er binnenkort weer op uit. Volgend jaar vertrekken ze op tour door heel Vlaanderen.

Hij werd de winnaar van Radio 2's Zomerhit, met "Skwon Meiske", kreeg zijn allereerste MIA, behaalde platina met zijn debuutalbum 'Speeltijd' en verzorgde op Werchter Boutique het voorprogramma van wereldster Robbie Williams. Maar ook 2018 ziet er veelbelovend uit. Een nieuw album is in de maak en ook zijn deelname aan het populaire VTM-programma 'Liefde Voor Muziek' is volgend voorjaar te zien.

Niels deelt die liefde voor muziek al jaren met zijn trouwe kompaan en goede vriend Miguel Wiels. Na enkele jaren samen liedjes schrijven zijn ze nu klaar voor een vólgende stap. Voor het eerst treden 'Niels & Wiels' samen op, en dat zorgt voor een avond vol fijne muziek, grappige verhalen en eerlijke vriendschap.

Niels en Wiels kondigen vandaag 4 exclusieve shows in Vlaanderen aan: Op woensdag 9 mei in de Gentse Capitole, vrijdag 11 mei in het Kursaal in Oostende, zondag 20 mei in het Ethias Theater en op zaterdag 2 juni in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Tickets voor deze shows zijn vanaf nu beschikbaar.