Niels Destadsbader stelt Sportpaleisconcerten jaar uit LOV

03 juli 2020

10u28 18 Muziek Geen Niels Destadsbader (31) in het Sportpaleis dit najaar. De organisatie besloot de concerten, gezien de huidige omstandigheden, uit te stellen naar 2021.

“Het was een erg moeilijke beslissing, maar we zijn ervan overtuigd dat het de enige juiste is. Ons publiek verdient de allerbeste show die we kunnen neerzetten maar dat is helaas momenteel niet mogelijk”, leest de aankondiging. Niels sprak ook een persoonlijke boodschap in voor zijn fans. “Als artiest wil je de beste show neerzetten die je kan geven, maar gezien de omstandigheden is dat dit jaar niet mogelijk”, zegt hij. “Ik weet dat we nu veel mensen ontgoochelen, en geloof me, dat zijn wij ook, maar het is beter zo.”

De concerten zouden aanvankelijk plaatsvinden op 16, 17, 18 en 28 & 29 november. Die zullen nu dus verplaatst worden naar 8, 9, 10 en 27 & 28 oktober 2021. Reeds aangekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe data. Alle ticketkopers worden persoonlijk gecontacteerd. Tickets voor de nieuwe data zijn nu te koop via livenation.be.

Fans die Niels écht niet kunnen missen, kunnen hem aan het werk zien op Werchter Zomerbar.