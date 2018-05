Niels Destadsbader staat met vijf covers in Vlaamse hitparade HL

00u00 0 Muziek In 'Liefde voor muziek' staat als laatste Helmut Lotti centraal. Benieuwd wat de collega's met zijn nummers aanvangen, maar de hitlijsten worden intussen gedomineerd door Niels Destadsbader.

De zanger duikt deze week nieuw de Vlaamse Top 50 van Ultratop binnen op 25 met 'Als je gaat', zijn cover van 'If You Go' van Jasper Steverlinck. En zo staat Destadsbader met liefst vijf 'Liefde voor muziek'-nummers in de lijst: 'Verover mij' op 2, 'Ik ben van 't stroate' op 3, 'Paradijs' op 4 en 'Tokio' op 28. Op zich al opvallend, maar de zanger is bovendien de enige artiest uit het VTM-programma die de Vlaamse hitparade haalt. Op één uitzondering na: Coco jr. met 'Het licht blijft aan'. En toch staat Niels Destadsbader niet op 1. Die plek is al 19 weken op rij voor 'Zoutelande' van Bløf en Geike Arnaert.

