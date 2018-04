Niels Destadsbader scoort nummer 1-hit op iTunes met 'Ik ben van ’t stroate' MVO

18 april 2018

08u46 0 Muziek 'Liefde Voor Muziek' scoort niet alleen op tv, maar ook op iTunes. Zo heeft Niels Destadsbader de eerste nummer 1-hit te pakken met ' Ik ben van ’t stroate '.

Het nummer werd de laatste dagen het meest gedownload op de muzieksite. Ook de andere nummers uit het programma doen het goed. Ook 'Verover Mij' van Niels scoort hoog, met een vijfde plaats. 'Just What I Need Tonight' van Sharon den Adel gaat met de tweede plek aan de haal. Jasper Steverlinck haalt de vierde plaats met zijn versie van 'My Day Will Come'. K's Choice haalt met 'Test of Time' nog nummer zeven. Sylvie De Bie valt net buiten de top 10 met 'Declaration of Love', op 11. Helmut Lotti maakt 13 dan weer zijn lucky number met 'Love's Embrance'.