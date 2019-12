Niels Destadsbader ruilt Sportpaleis in 2020 voor Ghelamco Arena Redactie

18 december 2019

00u00 250 Muziek Een kleine twee weken geleden wist hij nog 54.000 mensen te verblijden tijdens drie shows in het Sportpaleis, maar in 2020 pakt Niels Destadsbader (31) het nog grootser aan. Met het allereerste popconcert in de Gentse Ghelamco Arena.

Het was een opvallende aankondiging, eerder deze week op de Instagrampagina van Niels Destadsbader. Daar liet de enorm populaire zanger-presentator weten dat hij in 2020 - na de drie shows van dit jaar en de twee van 2018 - geen vervolg breit aan zijn succesvolle concertreeks in het Antwerpse Sportpaleis. "Dit is een beslissing waar ik lang over heb nagedacht en enkele goede redenen voor heb", schreef hij. "Maar geen nood, ook 2020 wordt een jaar vol leuke plannen." Om welke plannen het precies gaat, wilde Niels nog niet verklappen. Maar onze redactie vernam dat de West-Vlaming volgend jaar wil concerteren in de Ghelamco Arena, de thuishaven van voetbalclub AA Gent. Daarmee doet hij niet alleen zijn 'F.C. De Kampioenen'-personage Ronaldinho - die ervan droomt om profvoetballer te worden - eer aan. Destadsbader zou er ook een primeur mee op z'n naam kunnen schrijven, want het zou het allereerste popconcert ooit zijn in de Ghelamco Arena én hij wordt de allereerste Vlaamse artiest ooit met een show in een voetbalstadion.

Plaats voor 17.000 fans

Hoewel de Ghelamco Arena - net als het Brusselse Koning Boudewijnstadion - technisch perfect in staat is om artiesten een podium te geven, werd dat sinds 2014 niet meer gedaan. Dat jaar deed de voetbaltempel dienst als decor voor 'Love The Samba', een evenement waarbij de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels op het WK in Brazilië werden uitgezonden. Dat gebeurde op een megascherm van 432 m², wat overeenkomt met de grootte van twee tennisvelden. Per dag dat het evenement werd georganiseerd, was er plaats voor 17.000 toeschouwers. Goed voor een totaal van meer dan 50.000 feestvierders, maar helaas ook voor een regelrechte aanslag op de toestand van het grasveld. Hoewel het tijdelijk werd afgedekt met een speciale beschermende festivalvloer, die licht en lucht doorliet en na ieder 'Love The Samba'-feestje werd verwijderd, kon dat niet beletten dat de schade aan de grasmatten zeer groot was. Sindsdien staat de Ghelamco Arena dan ook heel weigerachtig tegenover evenementen die niks met voetbal te maken hebben. Enkel de 20.000 voetbalsupporters leken nog welkom te zijn.

Tussen mei en juli

Tot nu dus, want ook dat praktische bezwaar werd uit de weg geruimd. Bronnen dicht bij AA Gent vertellen immers dat de grasmat volgende zomer vervangen zal worden. En zo zijn eventuele beschadigingen en een kapot veld door enthousiaste Niels Destadsbaderfans geen onoverkomelijk probleem. Hoe de zanger en zijn team de praktische organisatie zullen aanpakken, is voorlopig nog een mysterie. Bij Goosebumps Events, dat alle evenementen in het stadion verzorgt, waren ze naar eigen zeggen nog niet op de hoogte van zijn komst. Ook de precieze datum van Niels' optreden is nog een goed bewaard geheim. Al lijkt het zeer waarschijnlijk dat het tussen midden mei en begin juli zal zijn, wanneer de voetbalcompetitie stilligt en het weer het toelaat om met een drankje in de hand en uit volle borst mee te zingen met hits als 'Skwon Meiske'.