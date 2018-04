Niels Destadsbader onthult hoe het nu eigenlijk afliep met zijn 'Skown Meiske' MVO

13 april 2018

12u04 0 Muziek "Z es mo 16 joar", en dat vormde nogal een probleem, zo zingt Niels in zijn populaire hit 'Skown Meiske'. Maar hoe loopt dat verhaal nu eigenlijk af? Daar komen we binnenkort eindelijk achter.

In het nieuwe seizoen van 'Liefde Voor Muziek' nemen de deelnemende artiesten onder andere het repertoire van Cocojr. onder handen. Niels koos voor de hit 'Out On The Streets' en doopte die om tot 'Ik Ben Van ’t Stroate'. Dat nummer zou een aanvulling worden op de verhaallijn in 'Skown Meiske', waarin Destadsbader zal onthullen hoe het nu eigenlijk afloopt met zijn net-wat-te-jonge liefde.

Naast Niels zullen ook Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Cocojr., Sarah en Gert Bettens van K’s Choice, Niels Destadsbader, Silvy De Bie van Sylver en de Nederlandse Sharon den Adel van Within Temptation in het programma te zien zijn.

Seizoen 4 van 'De Liefde Voor Muziek' start op maandag 16 april, op vtm.