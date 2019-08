Niels Destadsbader na 3de zomerhit: “Backstage wensten mensen mij al proficiat nog voor de uitslag bekend was” DERDE RADIO 2 ZOMERHIT OP RIJ VOOR NIELS DESTADSBADER Redactie

19 augustus 2019

00u00 0 Muziek Drie op een rij voor Niels Destadsbader. Met 'Mee naar boven' heeft hij de Radio 2 Zomerhit in de wacht gesleept. Alweer, na 'Skwon meiske' en 'Verover mij'. Voor het eerst wint een mannelijke artiest die trofee drie jaar na elkaar. En dan viert de West-Vlaamse zanger vandaag ook nog eens zijn 31ste verjaardag. "Prachtig toch? Hier gaan we pintjes op drinken."

Vlaanderen smult van zijn muziek. Dat bewezen zijn zeven MIA's al, en nu dus ook zijn derde Zomerhit. Maar Niels Destadsbader wou zichzelf vooraf niet zomaar tot favoriet laten bombarderen. "Ik vind dat heel dubbel", vertelde hij gisteravond laat. "Het voelt nu anders dan vorig jaar of twee jaar geleden. Backstage wensten mensen mij al proficiat nog voor we wisten wie de winnaar was, want: 'Jíj gaat winnen'. Zelf dacht ik dat het misschien dichtbij zou kunnen komen, maar tussen winnen en dichtbij zijn, is er een groot verschil, hé", lacht hij. "Trouwens, er konden ook mensen zijn die dachten: 'Hij heeft er al twee gewonnen, nu stemmen we niet meer.' Dan zou ik - heel eerlijk - wel ontgoocheld zijn geweest, daar lieg ik niet over."

Houten kop

Na 'Skwon meiske' en 'Verover mij' is deze Zomerhit er eentje voor een volledig eigen nummer. De vorige twee trofeeën haalde Niels binnen met Nederlandstalige bewerkingen van bestaande Engelstalige songs. "Niet dat deze Zomerhit meer betekent voor mij. Ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig, ik stond er niet eens bij stil. Maar voor de mensen die zeggen: 'Hij wint altijd met een cover' zou het natuurlijk wel tof zijn. Al zie ik deze overwinning zeker niet als een statement, want ik zing 'Skwon meiske' en 'Verover mij' met evenveel overgave en liefde als 'Mee naar boven'."

Die hit, die ondertussen al 14 weken op 1 staat in de Vlaamse top 50, zorgt er wel voor dat Destadsbader een dubbel feestje kan bouwen, want net vandaag wordt hij 31 jaar. "Er was sowieso een feestje voor mij voorzien. Was het niet omdat ik won, dan wel voor mijn verjaardag", lachte hij. Hoe hij de bloemetjes buitenzet, moeten we niet meer vertellen. "Met pintjes, uiteraard!" Al kan dat vandaag weleens tegenvallen, want om 6 uur wordt hij op het vliegtuig verwacht. "Met een houten kop trek ik een paar dagen naar Amerika. Ik ga onder meer voor het eerst in mijn leven naar New York - zalig! Ik kijk er keihard naar uit! En die kater? Die kan ik op de jetlag steken, hé. (lacht)"

Drie Sportpaleizen

Na een paar dagen vakantie wacht hem alweer een drukke agenda. Eerst is er het festival Buikrock in zijn thuisstad Deerlijk, in oktober komt zijn nieuwe album uit en in december zijn er drie Sportpaleizen. "De show zit al voor 80% in mekaar. Het ziet er al goed uit, het gaat echt tof worden."