Niels Destadsbader moet enkel Ed Sheeran laten voorgaan in de MNM1000 DBJ

16 december 2018

15u31 0 Muziek Niels Destadsbader (30) is met zijn hit ‘Verover mij’ op de tweede plaats geëindigd in de MNM1000. Hij komt met dat nummer nieuw binnen. De West-Vlaming moet enkel Ed Sheeran met ‘Perfect’ laten voorgaan.

“Ik zit zélf al de hele week te luisteren naar de MNM1000", aldus een trotse Destadsbader. “Stiekem hoopte ik ‘Verover Mij’ ergens te horen. Maar sinds vrijdag had ik het eigenlijk opgegeven omdat ik dacht dat ik al lang gepasseerd was. Niet dus. Los op 2. Zot!”

Destadsbader moet enkel Ed Sheeran laten voorgaan in de MNM1000, de lijst met favoriete nummers van de MNM-luisteraars. Zijn hit ‘Verover Mij’ komt helemaal uit het niets op de tweede plaats in de lijst, voorafgegaan door ‘Perfect’ van Ed Sheeran. Sheeran staat voor het tweede jaar op rij op de eerste plaats. Vorig jaar stond hij al aan de top met ‘Shape of You’. Queen sluit de top 3 af met ‘Bohemian Rhapsody’.

De nieuwste editie van de MNM1000 toont dat ook moderne nummers hoog scoren. Ed Sheeran verkocht de wei van Werchter uit. Niels Destadsbader speelde 2 keer in een bomvol Sportpaleis. De Queen-film ‘Bohemian Rhapsody’ was dit jaar een hit in de bioscoop. Hoewel Ed Sheeran op nummer 1 gestemd werd, is hij met zijn 12 nummers in de lijst niet de meest voorkomende artiest in de MNM1000. Rihanna voert dat lijstje aan met 17 nummers, op de voet gevolgd door Michael Jackson (met 16 nummers) en Beyoncé met 15 nummers.

‘Verover Mij’ van Niels Destadsbader is met zijn tweede plek de hoogst genoteerde Vlaamse productie. In totaal staan er 4 Vlaamse artiesten in de allerbeste 20: Niels Destadsbader wordt vergezeld door Gorky met ‘Mia’ (13), Stan Van Samang met ‘Een Ster’ (17) en Dimitri Vegas & Like Mike met ‘The Hum’ (18).