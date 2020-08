Niels Destadsbader maakt kans op vierde Radio 2 Zomerhit BDB

03 augustus 2020

17u30

Bron: Radio 2 0 Muziek Wint Niels Destadsbader (31) voor de vierde zomer op rij de Radio 2 Zomerhit? Die kans is reëel, want de zanger is opnieuw genomineerd voor de felbegeerde award. Dat heeft presentator David Van Ooteghem (44) maandag bekendgemaakt op de radiozender.

Destadsbader won in 2017, 2018 en 2019 de Radio 2 Zomerhit met de respectievelijke nummers ‘Skwon meiske’, ‘Verover mij’ en ‘Mee naar boven’. Dit jaar is hij genomineerd met het coronaliedje ‘Nooit alleen’. Ook heel wat ‘Liefde voor Muziek’-kandidaten maken kans op de award. Zo zijn Gene Thomas (‘Mij en m’n gitaar’), Regi (‘Kom wat dichterbij’) en The Starlings (‘Little Submarine’) genomineerd.

Door de coronacrisis wordt de Radio 2 Zomerhit op 16 augustus niet uitgereikt op een groots evenement met publiek, maar de radiozender zal er wel een onvergetelijk feest van maken en voor het eerst werken met een digitaal livepubliek. De presentatie is in handen van Bart Peeters en Siska Schoeters. De show is ook te zien op Eén vanaf 20.10 uur. Stemmen kan via radio2.be en de Radio 2-app.

Dit zijn alle genomineerden:

- ‘Mij en m’n gitaar’ - Gene Thomas

- ‘Summer sun’ - Hooverphonic

- ‘Het beste aan mij (ben jij)’ - Metejoor

- ‘Kom wat dichterbij’ - Regi feat. Jake Reese & OT

- ‘Hold on’ - Laura Tesoro

- ‘Van vooraf aan’ - Nina Butera feat. White Bird

- ‘Nooit alleen’ - Niels Destadsbader

- ‘Little Submarine’ - The Starlings

- ‘Love to go’ - Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones

- ‘California’ - Clouseau