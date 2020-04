Niels Destadsbader maakt een videoclip van ‘Nooit Alleen’ en jij kan erin meedoen Jolien Boeckx

09 april 2020

17u21 10 Muziek Met ‘Nooit Alleen’ beschrijft hij het gemis van onze geliefden in coronatijden. En nu gaat Niels Destadsbader (31) er ook een bijpassende videoclip van maken. “Laat via een originele video weten dat je aan hem of haar denkt”, roept hij op. De leukste beelden vormen de rode draad in de clip. “En zo wordt ‘Nooit Alleen’ een clip én een song van iedereen.”



‘Soms wordt de angst je teveel. En kan je nergens heen. Maar je bent nooit alleen.’ Emotioneel klinken de lyrics op ‘Nooit Alleen’, het nummer dat Niels Destadsbader speciaal schreef over de coronacrisis. “De impact van wat er nu aan het gebeuren is, is ongelofelijk groot”, zegt hij. “Iedereen moet zóveel geliefden missen en die afstand doet pijn. Mijn grootmoeder van 89 zit helemaal afgezonderd in het rusthuis, zonder enig bezoek. Daar lig ik wakker van. En zo heeft iedereen in deze periode wel iemand die hij elke dag moet missen en waar hij zich zorgen over maakt. Je bent nooit alleen. Daarom schreef ik dit liedje en gooiden we een akoestische versie online”, vertelt Niels. “Het bleek al snel dat veel mensen effectief iets hebben aan dat nummer, omdat ze dit gevoel delen. Daarom hebben we de song ook écht opgenomen.”

‘Nooit Alleen’ verschijnt vrijdag 10 april. Binnenkort volgt er ook een videoclip en daarin kan jìj meedoen. Wil jij ook aan iemand laten weten dat er aan hem/haar gedacht wordt? Maak dan een video waarin je deze boodschap overbrengt. “Teken, bak, dans, knutsel of schrijf erop los en film het in 10 seconden”, roept Niels op. Stuur de video vervolgens op naar nooitalleen@nielsdestadsbader.be. De leukste beelden die worden opgestuurd vòòr maandag 13 april vormen de rode draad van de videoclip. “Zo wordt ‘Nooit Alleen een clip én een song van iedereen”, aldus Niels Destadsbader. “Ik hoop dat er veel mensen kracht kunnen uithalen. Want als we dit samen doen, komen we hier sterker uit. Daar geloof ik in.”