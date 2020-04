Niels Destadsbader maakt coronavideo met verhalen van fans BDB

28 april 2020

20u49

Niels Destadsbader (31) heeft in VTM Nieuws de clip getoond van z’n coronalied ‘Nooit alleen’. In de video worden verschillende verhalen van de fans van de zanger verzameld. “Ik heb m’n volgers gevraagd om een boodschap op te nemen om te tonen wie ze graag zien of missen tijdens deze coronacrisis. Die filmpjes zijn verwerkt in de clip.”

In totaal stuurden 1.100 mensen een boodschap in, 50 daarvan haalden de video. Daarbij horen ook de dertien kleinkinderen van de familie Vervaecke, die hun grootouders verrasten met ballonnen met een persoonlijke boodschap.