Niels Destadsbader kan 7 MIA’s winnen: “Soms moet ik me in de arm knijpen: dit gebeurt écht, Niels!” KD

30 november 2018

00u00 0 Muziek Hij wou zanger worden, droomde van uitverkochte zalen. Missie volbracht, en hoe. Niels Destadsbader is dé Vlaamse artiest van het moment. Voor een Sportpaleis meer of minder draait hij zijn hand niet om, en nu heeft hij ook nog eens 7 nominaties voor een MIA op zak. Zeven, u leest het goed. "Ik moet me soms in de arm knijpen: Niels, dit gebeurt écht."

Dat hij genomineerd zou zijn voor een MIA, dat had hij stiekem wel gehoopt. Maar zéven keer? Daar staat Niels zelf van te kijken. Enkel Angèle kan hem evenaren, andere toppers hinken wat achterop. "Ik krijg bijna het gevoel dat ik in elke categorie genomineerd ben. Dit is echt héél gek", lacht de zanger wat ongemakelijk. "Ik ben mij ervan bewust dat ik niet alles zal winnen, want ik heb toch enkele serieuze concurrenten. Maar ik wil natuurlijk zoveel mogelijk prijzen mee naar huis nemen. En dan nog het liefst de prijs voor 'Beste Liveact' en 'Beste Album'. Daar is veel werk in gekropen en het zou fijn zijn mocht dat beloond worden."

Ook in de categorieën 'Beste Nederlandstalig', 'Beste Pop', Beste Solo Man', 'Hit van het Jaar' en 'Vlaams Populair' maakt de Deerlijkenaar kans. Maar waar zet een man zoveel prijzen? "Ik ga geen grote prijzenkast kopen, nee", lacht Niels. "Ik vind het leuk om die prijzen uit te lenen aan mensen die een steentje hebben bijgedragen aan mijn succesverhaal. Want dit alles doe ik echt niet helemaal alleen. Ik word zeer goed omringd."

Lekker meezingen

Die bescheidenheid is kenmerkend voor Niels. Het Sportpaleis ging begin deze maand voor hem uit z'n dak, en volgend jaar staat de West-Vlaming opnieuw twee keer in de grootste zaal van het land. Maar toch zweeft de zanger niet. "Ik moet me soms in de arm knijpen: Niels, dit is écht", lacht hij. "Natuurlijk streelt dat succes mijn ego, maar ik weet ook dat je als artiest maar zo goed bent als je laatste optreden. Daarom werk ik nu al keihard aan het volgende concert, want nu verwachten de mensen ook meer."

Waar de fans al zeker op mogen hopen, zijn nieuwe liedjes. "Yep, volop mee bezig", beaamt Niels. "Voor het publiek is het ook leuk dat ze nieuwe nummers kunnen meezingen.” En wie weet leveren die nieuwe nummers hem volgend jaar weer een smak MIA-nominaties op. "Ik ben nuchter genoeg om te beseffen dat niet elk jaar het vorige zal overstijgen", besluit Niels. "Maar zolang het duurt, geniet ik met volle teugen."

De MIA's worden uitgereikt in Brussel op donderdag 7 februari. De show zal live te zien zijn op Eén. Niels is zeven keer genomineerd voor een MIA, maar de concurrentie is niet min. Tamino, Angèle, Bazart, Oscar and the Wolf...

Beste album

'Dertig' van Niels Destadsbader

'Amir' van Tamino

'Brol' van Angèle

'We Begrijpen Mekaar' van Tourist LeMC

Beste pop

Niels Destadsbader

Milo Meskens

Angèle

Oscar and the Wolf

Beste Vlaams populair

Niels Destadsbader

Barbara Dex

Christoff

Helmut Lotti

Hit van het Jaar

'Verover Mij' van Niels Destadsbader

'Crazy' van Lost Frequencies ft. Zonderling

'Ellie' van Regi ft. Jack Reese

'Zoutelande' van BLøF ft. Geike Arnaert

Beste liveact

Niels Destadsbader

Arsenal

Oscar and the Wolf

Tamino

Beste Nederlandstalig

Niels Destadsbader

Bazart

Frank Vander linden

Tourist LeMC

Beste solo man

Niels Destadsbader

Novastar

Tamino

Tourist LeMC